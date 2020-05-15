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Главная » Мир » Спорт
18:51 15 Мая 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

The Times назвала самого богатого спортсмена в истории Великобритании

Льюис Хэмилтон заработал за карьеру 224 млн фунтов и стал самым высокооплачиваемым спортсменом за всю историю Великобритании.

Согласно подсчетам The Times, пилот «Мерседес», шестикратный чемпион Формулы-1 заработал за карьеру 224 млн фунтов. Из них 37 млн Льюис заработал в прошлом сезоне.

Доходы 2019 года позволили Хэмилтону превзойти по этому показателю экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма. Нынешний совладелец клуба «Интер Майами» за время своей спортивной карьеры, которая завершилась в 2013 году, заработал 200 млн фунтов.

Добавим, что контракт британца с гоночной командой «Мерседес» истекает в конце 2020 года, и на данный момент неясно, где действующий чемпион Формулы-1 продолжит карьеру.

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Тэги: Великобритания, Льюис Хэмилтон

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