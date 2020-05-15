Зеленский снял санкции с шести организаторов «выборов» на Донбассе
Также из-под санкций был выведен российский бизнесмен.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 мая, подписал указ №184/2020 о решении СНБО относительно применения, отмены и внесения изменений в санкции. Этим указом были отменены санкции с некоторых организаторов так называемых «выборов» на Донбассе.
Согласно решению СНБО от 14 мая 2020 года, которое было введено в действие президентским указом, из санкционного списка от 19 марта 2019 года №82 были исключены позиции 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 в приложении №1 и позиция 195 в приложении №2.
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