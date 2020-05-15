В киевском доме-интернате более 80 заболевших коронавирусом

В Дарницком доме-интернате зарегистрирован 81 случай коронавируса.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге.

Кличко отметил, что сначала обнаружили коронавирус у женщины – работницы дома-интерната.

В целом было протестировано 182 человека, выявлен 81 больной коронавирусом.

«В частности, среди зараженных – 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет», – сообщил он.

Кличко отметил, что в больницы госпитализированы 3 работника, остальная часть персонала находится дома под контролем врачей.

Вирус занесла младшая медсестра одной из групп интерната. Дарницкий дом-интернат для девушек полностью закрыт на карантин.

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