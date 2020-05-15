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17:49 15 Мая 2020 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

Женщина заявила, что не знает, зачем ударила ножом сына

Жительница Павлограда предстала перед судом за то, что едва не убила собственного сына.

К пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком суд приговорил женщину, которая проткнула сыну кухонным ножом печень. Удар она нанесла по неизвестной для самой себя причины – говорит, что не пережила бы, умри ее сын от этой раны.

В роковой мартовский день мужчина пришел домой навеселе, и принялся включать свет во всех комнатах. На этой почве у него с матерью и начался скандал. В определенный момент женщина схватилась за нож.

В больницу потерпевшего доставили в критическом состоянии, и только экстренная операция спасла его от неминуемой смерти.

В суде мужчина просил не наказывать мать строго, поскольку, по его словам, он сам спровоцировал ее на нанесение телесных повреждений.

Интересно, что женщина поместила нож в пакет и сразу после произошедшего спрятала его подальше от глаз.

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Тэги: сын, мать, нож, Павлоград

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