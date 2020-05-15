Женщина заявила, что не знает, зачем ударила ножом сына
Жительница Павлограда предстала перед судом за то, что едва не убила собственного сына.
К пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком суд приговорил женщину, которая проткнула сыну кухонным ножом печень. Удар она нанесла по неизвестной для самой себя причины – говорит, что не пережила бы, умри ее сын от этой раны.
В роковой мартовский день мужчина пришел домой навеселе, и принялся включать свет во всех комнатах. На этой почве у него с матерью и начался скандал. В определенный момент женщина схватилась за нож.
В больницу потерпевшего доставили в критическом состоянии, и только экстренная операция спасла его от неминуемой смерти.
В суде мужчина просил не наказывать мать строго, поскольку, по его словам, он сам спровоцировал ее на нанесение телесных повреждений.
Интересно, что женщина поместила нож в пакет и сразу после произошедшего спрятала его подальше от глаз.
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