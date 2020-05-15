В Оксфорде создали вакцину против коронавируса
Экспериментальная вакцина, известная как ChAdOx1 nCoV-19, является одним из лидеров в мировой гонке лекарств от коронавируса.
Предварительные данные небольшого испытания экспериментальной вакцины на шести обезьянах показали, что у некоторых животных, которым вводили лекарство один раз, вырабатывались антитела против вируса в течение 14 дней, у всех остальных защитные антитела вырабатывались в течение 28 дней.
Когда обезьяны подвергались воздействию коронавируса, вакцина, по-видимому, предотвращала повреждение легких и не позволяла вирусу копировать себя там, хотя он все еще активно размножался в носоглотке.
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По словам министра науки и технологий Офира Акуниса, израильские ученые находятся на пороге создания первой вакцины против нового коронавируса.
Сейчас ученые проводят оценку возможных побочных эффектов применения препаратов и их безопасности.
Предполагается, что это лекарство будет выпускаться в формате капсул для перорального приема.