В Оксфорде создали вакцину против коронавируса

Экспериментальная вакцина, известная как ChAdOx1 nCoV-19, является одним из лидеров в мировой гонке лекарств от коронавируса.

Предварительные данные небольшого испытания экспериментальной вакцины на шести обезьянах показали, что у некоторых животных, которым вводили лекарство один раз, вырабатывались антитела против вируса в течение 14 дней, у всех остальных защитные антитела вырабатывались в течение 28 дней.

Когда обезьяны подвергались воздействию коронавируса, вакцина, по-видимому, предотвращала повреждение легких и не позволяла вирусу копировать себя там, хотя он все еще активно размножался в носоглотке.

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