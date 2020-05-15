НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Наука и Техника
21:45 15 Мая 2020 Просмотров 1052   КомментариевКомментарии

В Оксфорде создали вакцину против коронавируса

Экспериментальная вакцина, известная как ChAdOx1 nCoV-19, является одним из лидеров в мировой гонке лекарств от коронавируса.

Предварительные данные небольшого испытания экспериментальной вакцины на шести обезьянах показали, что у некоторых животных, которым вводили лекарство один раз, вырабатывались антитела против вируса в течение 14 дней, у всех остальных защитные антитела вырабатывались в течение 28 дней.

Когда обезьяны подвергались воздействию коронавируса, вакцина, по-видимому, предотвращала повреждение легких и не позволяла вирусу копировать себя там, хотя он все еще активно размножался в носоглотке.

Источник:
Тэги: вакцина, коронавирус

Новости по теме

Израильские ученые обещают создать вакцину от коронавируса за 90 дней

По словам министра науки и технологий Офира Акуниса, израильские ученые находятся на пороге создания первой вакцины против нового коронавируса.

Китай заявляет о разработке 8 вакцин против COVID-19

Сейчас ученые проводят оценку возможных побочных эффектов применения препаратов и их безопасности.

Китай заявляет о создании еще одного препарата от коронавируса

Предполагается, что это лекарство будет выпускаться в формате капсул для перорального приема.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты