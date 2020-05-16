Сутки на Донбассе. Девять обстрелов боевиков, ранены двое украинских военных
15 мая украинские военные на Донбассе ранили по меньшей мере одного российского оккупанта, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики открывали огонь вблизи Широкино, Старогнатовки, Водяного, Марьинки, Каменки и Славного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – неподалеку Орехово.
«Подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали адекватный ответ на все обстрелы противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших преступных действий», – сообщили в штабе.
По данным разведки, 15 мая украинские военные ранили по меньшей мере одного российского оккупанта.
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
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