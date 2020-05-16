Украинцам хотят ввести новый «принудительный» налог

Карантин существенно подорвал экономику страны.

Многие виды бизнеса оказались под угрозой полного исчезновения, потому что не имеют по сей день возможности к возобновлению работы. Это касается, в первую очередь, сферы развлечения. Ведь те же кинотеатры до сих пор закрыты и когда они будут снова открыты никому неизвестно. Ведь с точки зрения распространения и заражения коронавируса они являются очень опасными.

Но в тот момент, пока они все еще находятся на карантине, они несут просто колоссальные убытки. Эксперты уверены, что многие сети так и не будет восстановлены после карантина. Это большая потеря для украинской экономики. Ведь кинотеатры приносили хорошую прибыль в государственный бюджет.

Недавно стало известно, что депутаты партии «Слуга народа» хотят ввести новый налог для граждан на развитие культуры. Документ предусматривает временное снижение арендной платы для кинотеатров, которые не могут открыться во время карантина.

Пока точно неизвестно, насколько долго будет действовать так называемая скидка. К примеру, ранее введённый военный налог действует уже 6 лет. Упрощенный налог для кинотеатров тоже только предложение, но оно бы помогло во многом восстановиться этой отрасли бизнеса. Осталось дождаться окончательного решения от правительства, чтобы это решение было закреплено на государственном уровне.

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