Сивохо рассказал, хотят ли жители ОРДЛО назад в Украину

Скандальный политик и бывший шоумен поделился данными неопубликованного социологического опроса.

Большинство жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей уверены, что закончить войну на Донбассе способен президент России Владимир Путин. Об этом в интервью изданию “Гордон“ заявил бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

Скандально известный политик, а в прошлом шоумен рассказал о том, что в конце декабря на территориях ОРДЛО некий “международный институт“ провел социологический опрос, в котором среди прочего жителей спросили, кто из политиков, по их мнению, способен вернуть мир в регион и решить конфликт на Донбассе.

“Владимир Путин по этому опросу имеет всего 51%. Владимир Зеленский – 37%… (Канцлер ФРГ – ред.) Ангела Меркель, например, имеет 28% доверия. (Президент Франции – ред.) Эммануэль Макрон – 23%. (Главарь “ЛНР“ – ред.) Пасечник и (главарь “ДНР“ – ред.) Пушилин – незначительные цифры“, – рассказал Сивохо.

Также бывший советник секретаря СНБО заявил, что в упомянутом опросе жителей ОРДЛО спросили о том, каким они видят будущее оккупированных территорий.

По словам Сивохо, опрос показал, что 24% видят их в составе России, а 10% высказались за сценарий возврата в состав Украины.

“Тут даже можно сказать… “Цілком прийнятно“ – это 10%. Плюс еще 44% – “Дещо прийнятно“, – уточнил он.

На вопрос журналиста, почему данный опрос не опубликован в полном виде, Сивохо заявил, что он не является правообладателем результатов опроса.

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