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Главная » Украина » Общество
17:31 16 Мая 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России отреагировали на решение Зеленского по санкциям

В России отреагировали на решение Зеленского по «Одноклассникам» и «ВКонтакте».

В МИД Российской Федерации считают решение главы Украины Владимира Зеленского о продлении действия запрета на использование российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» проявлением цензуры, который направлен на «зачистку» медиапространства.

Об этом указано на сайте ведомства.

В российском министерстве считают, что бан на соцсети является нарушением норм международного права, а именно доступа к информации и свободного выражения мнения.

В ведомстве назвали действия Украины «противоправными».

В госоргане обратились к правозащитным НПО и профильным международным организациям с требованием отреагировать на решение Владимира Зеленского.

15 мая 2017 года тогдашний глава Украины Петр Порошенко поставил подпись под указом о решении Совета Нацбезопасности и обороны о запрете некоторых российских компаний, в том числе указанных соцсетей.

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Тэги: санкции

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