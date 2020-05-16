В России отреагировали на решение Зеленского по санкциям
В России отреагировали на решение Зеленского по «Одноклассникам» и «ВКонтакте».
В МИД Российской Федерации считают решение главы Украины Владимира Зеленского о продлении действия запрета на использование российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» проявлением цензуры, который направлен на «зачистку» медиапространства.
Об этом указано на сайте ведомства.
В российском министерстве считают, что бан на соцсети является нарушением норм международного права, а именно доступа к информации и свободного выражения мнения.
В ведомстве назвали действия Украины «противоправными».
В госоргане обратились к правозащитным НПО и профильным международным организациям с требованием отреагировать на решение Владимира Зеленского.
15 мая 2017 года тогдашний глава Украины Петр Порошенко поставил подпись под указом о решении Совета Нацбезопасности и обороны о запрете некоторых российских компаний, в том числе указанных соцсетей.
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