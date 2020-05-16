В США произошла авиакатастрофа с участием истребителя F-22 Raptor

Американский военный истребитель F-22 Raptor потерпел крушение недалеко от базы во Флориде.

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на официальный сайт военно-воздушных сил США.

Военный самолет F-22 Raptor, приписанный к 43-й истребительной эскадрилье и части 325-го истребительного авиационного крыла, базирующегося в настоящее время на авиабазе Эглин, потерпел крушение примерно в 9:15 утра 15 мая. Место авиакатастрофы находилось примерно в 12 милях к северо-востоку от авиабазы ​​Эглин, являющейся основной на испытательном и тренировочном полигоне.

Пилоту удалось благополучно катапультироваться и приземлиться на землю, после чего он был обнаружен спасательными службами и доставлен в госпиталь 96-й медицинской группы для оценки состояния и наблюдения за его здоровьем. В настоящее время он пребывает в стабильном состоянии. При этом имя летчика не называется.

В настоящее время известно, что других людей, помимо пилота, в самолете не было. Не зафиксировано случаев ущерба гражданского имущества по факту этой авиакатастрофы. На месте крушения истребителя работает команда спасателей из 96-го авиакрыла. Их целью является установление точных причин, которые привели к падению самолета. Известно, что миссия пилота была обычным тренировочным полетом, однако во время выполнения задания что-то пошло не по плану.

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