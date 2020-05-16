НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
19:30 16 Мая 2020 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Полиция сфабриковала дело грабителя?

Возможно, из-за его судимости по той же статье.

На днях Арбузинский районный суд оправдал обвиняемого в грабеже, соединенном с проникновением в жилище.

По данным следствия, подсудимый ночью 8 марта прошлого года разбил окно и влез в дом пожилой жительницы райцентра. Там, угрожая женщине 50-сантиметровым шампуром, обвиняемый завладел 9 тысячами гривен и скрылся. После этого потерпевшая в собственном дворе обнаружила две мужские шапки и велосипед, который был украден по соседству.

Вскоре полиция задержала подозреваемого – им оказался не так давно вышедший на свободу местный житель, отбывший четырехлетний срок за аналогичное преступление. Несмотря на то, что никаких доказательств вины подозреваемого не было, мужчину все же «взяли в оборот» и тут же поместили в СИЗО.

И вот, проведя больше года в следственном изоляторе, оказалось, что дело шито белыми нитками – у обвиняемого имеется алиби, подтверждаемое сразу несколькими людьми. Никаких весомых доказательств у следствия, оказалось, не имелось.

Суду ничего не оставалось, как признать мужчину невиновным, и немедленно выпустить из-под стражи.

Источник:
Тэги: суд, грабеж, арбузинск

Новости по теме

В Виннице грабить бросил рыбака в реку, а сам убежал с его телефоном

Преступник оказался законченным рецидивистом.

Преступник бил продавца головой о прилавок, а потом схватил еду и убежал

Свои действия злоумышленник объяснил сильным голодом.

В Полтаве невезучий грабитель потерял на месте преступления банковские карты на свое имя

Выронив кошелек на месте нападения, злоумышленник оказался легкой добычей для сыщиков.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты