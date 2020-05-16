Полиция сфабриковала дело грабителя?

Возможно, из-за его судимости по той же статье.

На днях Арбузинский районный суд оправдал обвиняемого в грабеже, соединенном с проникновением в жилище.

По данным следствия, подсудимый ночью 8 марта прошлого года разбил окно и влез в дом пожилой жительницы райцентра. Там, угрожая женщине 50-сантиметровым шампуром, обвиняемый завладел 9 тысячами гривен и скрылся. После этого потерпевшая в собственном дворе обнаружила две мужские шапки и велосипед, который был украден по соседству.

Вскоре полиция задержала подозреваемого – им оказался не так давно вышедший на свободу местный житель, отбывший четырехлетний срок за аналогичное преступление. Несмотря на то, что никаких доказательств вины подозреваемого не было, мужчину все же «взяли в оборот» и тут же поместили в СИЗО.

И вот, проведя больше года в следственном изоляторе, оказалось, что дело шито белыми нитками – у обвиняемого имеется алиби, подтверждаемое сразу несколькими людьми. Никаких весомых доказательств у следствия, оказалось, не имелось.

Суду ничего не оставалось, как признать мужчину невиновным, и немедленно выпустить из-под стражи.

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