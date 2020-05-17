РПЦ уберет мозаику со Сталиным из главного храма российской армии
Мозаика с изображением Сталина, которую планировалось разместить в главном храме Вооруженных сил в подмосковной Кубинке, перенесут в музей в парке «Патриот» по соседству.
«Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? В такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, ну, значит, не нужно это», – заявил глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонид Калинин.
Изображение Сталина должно было быть на панно с Парадом Победы на Красной площади. Лицо генералиссимуса было изображено на плакате, который нёс красноармеец. Это вызвало резкие споры.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в частности, высказал мнение, что изображения Сталина в храме быть не должно. Открытое письмо патриарху Кириллу с просьбой убрать лицо диктатора написали также православные деятели, известные консервативными и монархическими взглядами. После этого Сталина на мозаике заменили.
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