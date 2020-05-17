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Главная » Мир » Происшествия
11:55 17 Мая 2020 Просмотров 156   КомментариевКомментарии

В Париже задержан один из главных обвиняемых в геноциде в Руанде

84-летний Фелисьен Кабуга жил в парижском пригороде по поддельным документам и находился в международном розыске более 20 лет.

Кабуга был руководителем «Свободного радио и телевидения тысячи холмов», которое распространяло призывы к убийствам представителей народа тутси. Он возглавлял и Фонд национальной обороны, собиравший средства на покупку оружия для боевых отрядов хуту.

В июле 1994 года Кабуга попытался найти убежище в Швейцарии, но был выслан в Демократическую республику Конго. В 1997 году его видели в кенийской столице Найроби, где дважды безуспешно пытались задержать.

В этот раз французской полиции удалось арестовать Кабугу в результате секретной, тщательно скоординированной операции. Он будет экстрадирован в Гаагу, сообщает RFI.

Поскольку работа Международного трибунала по Руанде была завершена в 2015 году, дело Кабуги будет рассматривать Международный остаточный механизм уголовных трибуналов.

По данным ООН, жертвами геноцида народа тутси в Руанде стали от 800 тысяч до одного миллиона человек, что составило примерно одну пятую часть населения страны.

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Тэги: геноцид, Руанда

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