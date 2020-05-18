НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
09:15 18 Мая 2020 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

122 страны призвали к расследованию причин пандемии коронавируса

В понедельник начинает работу Всемирная ассамблея здравоохранения – в этом году из-за пандемии коронавируса она впервые пройдет в виртуальном формате.

Ожидается, что на повестку форума будет вынесено расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.

К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают ЕС и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия.

Они хотят получить ответы на целый ряд вопросов и, в частности, все ли было сделано, чтобы предотвратить пандемию коронавирусной инфекции, которая привела к заражению более четырех с половиной миллионов человек в мире и смерти 300 тысяч заболевших.

В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Однако Пекин выступил резко против инициативы расследования, обвинив Австралию в политической атаке.

Вашингтон пока также не поддержал инициативу. США настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая.

Источник:
Тэги: пандемия, коронавирус

Новости по теме

Каннский кинофестиваль отменен из-за пандемии

Ожидалось, что 73-й Каннский кинофестиваль начнется на Лазурном берегу 12 мая. Затем, в связи с пандемией коронавируса сроки были сдвинуты на июнь.

Сингапурские ученые предсказали сроки окончания пандемии коронавируса

В общей сложности анализу подверглись данные, собранные в 131 стране. Прогноз делался, исходя из математической модели распространения инфекции.

Глава Госдепа США призвал найти виновных в пандемии коронавируса

Майк Помпео заявил, что в будущем необходимо найти виновных в распространении по планете коронавируса нового типа COVID-19.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты