122 страны призвали к расследованию причин пандемии коронавируса
В понедельник начинает работу Всемирная ассамблея здравоохранения – в этом году из-за пандемии коронавируса она впервые пройдет в виртуальном формате.
Ожидается, что на повестку форума будет вынесено расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.
К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают ЕС и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия.
Они хотят получить ответы на целый ряд вопросов и, в частности, все ли было сделано, чтобы предотвратить пандемию коронавирусной инфекции, которая привела к заражению более четырех с половиной миллионов человек в мире и смерти 300 тысяч заболевших.
В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Однако Пекин выступил резко против инициативы расследования, обвинив Австралию в политической атаке.
Вашингтон пока также не поддержал инициативу. США настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая.
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