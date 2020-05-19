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Главная » Украина » Политика
14:15 19 Мая 2020 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

Осенью Януковича могут экстрадировать

Во всяком случае, срок его временного убежища в РФ истекает.

26 октября текущего года истекает срок действия временного убежища, предоставленного Российской Федерацией беглому президенту Украины Виктору Януковичу.

Несмотря на это, Россия до сих пор не сотрудничает с укаринской стороной относительно вручения Януковичу всех процессуальных документов.

Согласно решению Печерского райсуда Киева от 12 мая Януковича заочно арестовали как подозреваемого в организации мер по подавлению массовых акций на Майдане.

Сам экс-президент с 29 мая 2019 года объявлен в международный розыск.

Ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что решения о заочном аресте позволяют начать процедуру экстрадиции Януковича из Российской Федерации. На сегодня помимо приговора к 13 года заключения по делу о государственной измене, к бывшему президенту применили заочный арест по делам о расстрелах на Майдане и о захвате государственной власти.

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Тэги: Россия, Янукович, экстрадиция

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С таким заявлением глава СНБО выступил во время допроса по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева.

Украина обратится к России для экстрадиции Януковича

Украина обратится к Российской Федерации о экстрадиции экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сегодня в кулуарах парламента заявил первый вице-премьер Виталий Ярема.

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