Осенью Януковича могут экстрадировать
Во всяком случае, срок его временного убежища в РФ истекает.
26 октября текущего года истекает срок действия временного убежища, предоставленного Российской Федерацией беглому президенту Украины Виктору Януковичу.
Несмотря на это, Россия до сих пор не сотрудничает с укаринской стороной относительно вручения Януковичу всех процессуальных документов.
Согласно решению Печерского райсуда Киева от 12 мая Януковича заочно арестовали как подозреваемого в организации мер по подавлению массовых акций на Майдане.
Сам экс-президент с 29 мая 2019 года объявлен в международный розыск.
Ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что решения о заочном аресте позволяют начать процедуру экстрадиции Януковича из Российской Федерации. На сегодня помимо приговора к 13 года заключения по делу о государственной измене, к бывшему президенту применили заочный арест по делам о расстрелах на Майдане и о захвате государственной власти.
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С таким заявлением глава СНБО выступил во время допроса по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева.
Украина обратится к Российской Федерации о экстрадиции экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сегодня в кулуарах парламента заявил первый вице-премьер Виталий Ярема.