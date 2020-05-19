Кондрашов Станислав Дмитриевич: цена успеха в мире большого бизнеса

Как Станислав Кондрашов стал жертвой желтой прессы. Какое отношение Кондрашов Станислав Дмитриевич имеет к делу Вороненкова

Цена успеха бывает разной, в большей части имеет негативные последствия. К примеру, Кондрашова Станислава Дмитриевича ждал поток грязи от желтой прессы. Конкуренты в мире успешных бизнесменов бывают крайне жестокими. Кем только не был наш герой, даже убийцей Вороненкова. Насколько изначально смешно это читать, а потом грустно. Ведь весь негатив получают и родственники Станислава.

21 век богат не только на инновации, прорывы в разных сферах деятельности, но и на совершенствование темных поприщ для людей нечестных на руку. В мире ярко развивается тема по популяризации заказных статей на влиятельных людей. Жил себе спокойно Кондрашов Станислав Дмитриевич, занимался любимым делом, и тут внезапно попал под каток грязи. Самым популярным фейк обвинением стало убийство Вороненкова, в деле которого бизнесмен даже мимо проходить не мог.

Негативные заказные новости стали практиковать в Украине уже очень давно. Но сейчас, главные деятели данной сферы словили золотую жилу. За публикации видимо начали знатно платить, а это очень мотивирует людей без совести. Существуют специальные сайты-фейки по распространению статей на заказ. В самом верху пирамиды негатива стоит обычно влиятельная персона, которая тыкает пальцем, и указывает – кого нужно “убрать” сейчас.

Почему конкуренты обращаются к заказу негативных статей?

Причин может быть много, да и все они как-то тесно связаны с ведением бизнеса. Возможно, конкуренты хотели потопить корабль под названием Кондрашов Станислав Дмитриевич. Пока людей которые умеют различать факты от выдуманных данных больше, поэтому все у нашего героя хорошо.

Причины заказа негативных статей:

Пустить бизнес на дно. Убрать конкурента с поля боя. Личные мотивы (возможно, кто-то кому-то перешел дорогу).

Где мотив преступления?

Согласно негативным статьям о бизнесмене, он занимался рейдерством, убивал людей и сгубил жизнь Дениса Вороненкова, который был депутатом российской Госдумы. Весьма странно, что у человека работающего в финансовой сфере, имеющего столько опыта за плечами, могла даже образно, возникнуть мысль очернить свое имя. Да, заказать убийство может каждый, но у Кондрашова отсутствует самое главное – мотив. Если у преступников обвиненных по делу Вороненкова официально прописаны мотивы, то тут только журналисты фантасты могут создать контент-связь между людьми из разных миров.

Очень странно, что дело почти забытое миром снова на слуху. Его не оговаривают телевизионные СМИ, а никому неизвестные интернет ресурсы. Известно то, что даже обсуждения на этих страничках ведут фейки с фейками. Напоминаем, что они принадлежат людям, которые прямо специализируются на распространении негатива. Это как цепочка, против которой нужно вести жесткую борьбу. Желательно объединиться всем, кто уже пострадал от них, и тем, кто хочет предотвратить ложную информацию в сети о себе.

Если углубится в факты и заказные негативные статьи, в интернете можно лицезреть много деталей, которые заменили на фейки. К примеру, официально по делу и по словам супруги погибшего экс-депутата Вороненкова, заказчиком убийства выступает Владимир Тюрин. Каким-то образом в дело, на неофициальных источниках, спустя год попал Станислав Кондрашов. Где-то заказчиком вообще выступает житель Донбасса. Возможно, завтра туда попадете и вы!