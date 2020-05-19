В Украине мужчина заплатит штраф за пост в Facebook

Сделать это его обязал суд.

На минувшей неделе Артемовский горрайонный суд Донецкой области обязал местного жителя уплатить 170 гривен штрафа за распространение неправдивых слухов.

Согласно данным административного производства, мужчина опубликовал в местном паблике в Фейсбуке пост в виде изображения, содержащего ложная информация, распространение которой могло спровоцировать блокирование функционирования «горячей линии» СБУ.

Пользователь соцсети пояснил суду, что он не знал, что информация фейковая, а когда выяснил, то пост удалил и написал опровержение.

Однако от штрафа это его не спасло.

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