Бразилия вышла на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Бразилия стала третьей страной в мире после США и России по числу заразившихся коронавирусом – здесь зафиксировано почти 272 тыс. случаев.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Бразилии к 20 мая зафиксировано почти 272 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 17983 человека.

20 мая впервые количество умерших от коронавируса в стране превысило тысячу человек. По данным Минздрава Бразилии, за последние 24 часа было зарегистрировано 1179 смертей.

Но по оценкам экспертов, реальное число инфицированных и умерших в Бразилии может превосходить официальные данные примерно в 15 раз, так как масштабы тестирования в этой самой густонаселенной стране Латинской Америки невелики.

Эпицентр заражения в стране – штат Сан-Паулу, где только по официальным данным зафиксировано почти 66 тысяч заболевших. Далее идет штат Сеара, в котором инфицированы 28 тысяч человек, а за ним следует Рио-де-Жанейро (27,8 тыс. заражений).

Бразилия лидирует среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей.

Как заявила глава бразильского подразделения организации «Врачи без границ» Ана де Лемос, Латинская Америка станет следующим очагом пандемии коронавируса. Число заболевших коронавирусом там выросло за месяц в восемь раз, а число умерших – в девять раз.

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