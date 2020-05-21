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Главная » Мир » Общество
09:42 21 Мая 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бывший адвокат Трампа будет отбывать тюремный срок дома

Майкл Коэн будет досрочно освобожден из тюрьмы 21 мая – коронавирус выявили у 14 заключенных тюрьмы в Отисвилле, а также у семи сотрудников.

Источник телеканала CNN рассказал, что после выхода из тюрьмы остаток своего срока, до ноября 2021 года, Коэн будет отбывать дома.

В тюрьме в Отисвилле в штате Нью-Йорк, где сидит Коэн, коронавирус выявили у 14 заключенных и семи сотрудников.

В 2018 году Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за махинации при финансировании предвыборных кампаний, а также ложные показания.

Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом.

Также Коэн признался, что солгал о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборах президента США.

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Тэги: коронавирус, Майкл Коэн

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