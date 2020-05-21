Бывший адвокат Трампа будет отбывать тюремный срок дома
Майкл Коэн будет досрочно освобожден из тюрьмы 21 мая – коронавирус выявили у 14 заключенных тюрьмы в Отисвилле, а также у семи сотрудников.
Источник телеканала CNN рассказал, что после выхода из тюрьмы остаток своего срока, до ноября 2021 года, Коэн будет отбывать дома.
В тюрьме в Отисвилле в штате Нью-Йорк, где сидит Коэн, коронавирус выявили у 14 заключенных и семи сотрудников.
В 2018 году Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за махинации при финансировании предвыборных кампаний, а также ложные показания.
Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом.
Также Коэн признался, что солгал о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборах президента США.
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