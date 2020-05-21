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Главная » Украина » Экономика
09:19 21 Мая 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Дешевеют ставки по гривневым кредитам

В Украине в разы подешевели ставки по гривневым кредитам: в 2020 году уровень позиций упал до максимального минимума.

Об этом свидетельствуют данные с еженедельного отчета НБУ.

Сообщается, что всего за неделю денежные сбережения в национальной валюте уменьшились на 1%, тогда как неделей ранее наблюдался противоположный рост средств на 3,3%.

«В течение отчетной недели срочные гривневые депозиты уменьшились на 0.1%, а валютные средства выросли на 0.1% в долларовом эквиваленте, темпы сокращения срочных валютных депозитов продолжают замедляться «, — говорится в сообщении национального регулятора.

При этом в апреле месяце объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в банках уже на протяжении пары недель превышает отметки аналогичного показателя на мартовский период.

Также в отчете указывается, что большинство банков, несмотря на карантин, продолжают оказывать услуги в штатном режиме. 84% отделений по прежнему готовы принимать и обслуживать украинского клиента.

Как сообщалось ранее, уровень бедности в Украине к концу года вырастет до 45%. Вместе с тем существенного повышения не будет. По сравнению с прошлым годом рост составит только 6,5%.

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Тэги: кредиты

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