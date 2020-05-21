У правительства 12 сценариев возвращения Донбасса
Возвращение неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей под управление официального Киева может начаться в 2020 году.
Такое мнение выразил вице-премьер Украины Алексей Резников в интервью изданию Новости Донбасса, опубликованном в четверг, 21 мая.
Он уточнил, что данный прогноз может оказаться не точным, очень многое зависит от Российской Федерации, позиции Украины, а также экономических, политических и геополитических факторов.
«И в зависимости от этого мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных», – сказал вице-премьер.
Он признал, что реинтеграция неподконтрольных районов Донбасса будет затяжным процессом.
«Надо понимать, что речь идет уже о десятилетиях восстановления разрушенной инфраструктуры, смене поколений людей, которые сегодня инфицированы пропагандой, десятилетиях принятия друг друга. За шесть лет прошла идеологическая смена, промывка мозгов», – сказал Резников.
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В программе деятельности правительства нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, но в каждой сфере он предусмотрен, отметил премьер.
Еще несколько месяцев назад, в начале парламентской сессии, президент Петр Порошенко не был готов выносить законопроекты по Донбассу в сессионный зал.
Сегодня на заседании Кабмина представят концепцию деоккупации Донбасса, подготовленную Министерством по вопросам оккупированных территорий.