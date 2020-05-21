Во Львове ослаблять карантин пока не будут

Город не соответствует одному из критериев Кабмина, который требует, чтобы в течение недели позитивных ПЦР-тестов было не более 12 на 100 тыс. населения.

Во Львове еще рано существенно ослаблять карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, об этом заявил главный медик города Владимир Зуб, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Если говорить объективно, то по тех критериях, которые вчера объявило правительство, у нас, к сожалению, мало оснований для существенных ослаблений. Но и ужесточать карантин не будем», – заявил Зуб.

По его словам, сейчас в городе ситуация с коронавирусом стабильная.

«Можно ослаблять (карантин – Ред.), если в течение недели позитивных ПЦР-тестов не более чем 12 на 100 000 населения. Если брать за основу, что во Львове есть 750 000, то должно быть не более 90 позитивных результатов, а у нас пока более 100″, – сказал Зуб.

В то же время город соответствует двум другим критериям для ослабления карантина. Во Львове не занято более 50% кроватей в больницах и проводится более 12 ПЦР-тестов на 100 000 человек в неделю.

Откроются ли детские сады во Львове, пока что неизвестно. Тоже самое касается возобновления работы спортзалов и бассейнов.

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