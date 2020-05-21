В Тернополе угонщик трижды сообщал об угонах, которых не было

Находящемуся под следствием мужчины грозит еще одно уголовное дело.

В Тернополе полиция задержала странного преступника, который за минувшие сутки трижды сообщил правоохранителям об угонах, которых на самом деле не было.

Как рассказал начальник Тернопольского отдела полиции Сергей Осадец, на протяжении дня мужчина трижды сообщал на линию «102» об угонах автотранспорта.

Выезжавшие на место сотрудники полиции всякий раз убеждались, что информация о преступлении ложная. А вскоре сыщики установили телефонного «шутника».

Оказалось, что полицию водит в заблуждение 22-летний местный житель, который находится под следствием за угон автомобиля Audi A6 на польской регистрации, который он совершил в ночь на 17 мая.

Теперь ему придется ответить еще и за заведомо ложное сообщение о преступлении.

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