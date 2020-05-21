Журналисты установили, что Порошенко похудел с помощью детоксикации

Для этого он летал в испанскую клинику.

На фоне скандала с «пленками Деркача», прояснившие некоторые моменты относительно общения Джо Байдена и Петра Порошенко, последний сильно исхудал. Судя по всему, за последнее время Порошенко сбросил не менее 15 килограммов.

Однако, как оказалось, похудел от не от нервного напряжения или занятий физическими упражнениями. По данным издания Страна.ua, Порошенко прошел процедуру детоксикации в испанской клинике.

Издание утверждает, что в марте он прошел 7-дневный курс в клинике SHA, расположенной рядом с побережьем Средиземного моря между Аликанте и Валенсией. Этот курортный отель, совмещенный с клиникой считается первой в мире Макробиотической гостиницей. Включает в себя 80 кабинетов, специализирующихся на процедуре по омоложению, потере лишнего веса, детоксикации организма и косметических услугах различной сложности.

Программа снижения веса здесь стоит от €3600 без проживания. Номера здесь тоже не дешевые. Обычный двухместный – €400/сутки, а президентский сьют обойдется от €2000, королевский же – от €7500.

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