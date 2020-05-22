В каких областях карантин ослаблять не будут
В Украине десять областей оказались не готовы к смягчению карантина из-за несоответствия всем критериям правительства.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 22 мая 10 областей Украины не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, об этом пишет пресс-служба ведомства.
Отмечается, что не готовы в дальнейшем снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области. А также Киев и Киевская область.
В указанных регионах большое количество инфицированных, высокая загруженность койко-мест в больницах и низкий охват населения тестированием на коронавирус.
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