В каких областях карантин ослаблять не будут

В Украине десять областей оказались не готовы к смягчению карантина из-за несоответствия всем критериям правительства.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 22 мая 10 областей Украины не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, об этом пишет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что не готовы в дальнейшем снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области. А также Киев и Киевская область.

В указанных регионах большое количество инфицированных, высокая загруженность койко-мест в больницах и низкий охват населения тестированием на коронавирус.

Тэги: карантин, коронавирус, covid-19