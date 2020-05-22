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Главная » Мир » Экономика
11:19 22 Мая 2020 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

МВФ даст Украине 5 млрд долларов

Международный валютный фонд предварительно договорился с Украиной о выделении кредита по программе Stand by, рассчитанной на 18 месяцев.

21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и МВФ.

Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар рассказала, что средства будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета. В фонде ожидают, что Украина возобновит проведение важных структурных реформ, когда кризис и пандемия пройдут.

Теперь руководство фонда должно утвердить соглашение – в ближайшее время программу сотрудничества должен рассмотреть Исполнительный совет МВФ.

Накануне МВФ поздравил Украину с принятием законопроекта о банках, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам.

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Тэги: кредит МВФ

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