МВФ даст Украине 5 млрд долларов
Международный валютный фонд предварительно договорился с Украиной о выделении кредита по программе Stand by, рассчитанной на 18 месяцев.
21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и МВФ.
Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар рассказала, что средства будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета. В фонде ожидают, что Украина возобновит проведение важных структурных реформ, когда кризис и пандемия пройдут.
Теперь руководство фонда должно утвердить соглашение – в ближайшее время программу сотрудничества должен рассмотреть Исполнительный совет МВФ.
Накануне МВФ поздравил Украину с принятием законопроекта о банках, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам.
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Евросоюз поддерживает новую программу сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом. Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в комментарии Bloomberg. По ее словам, новая программа может быть заключена на три года.
Властям Украины не удалось договориться об условиях получения нового кредита Международного валютного фонда в ходе работы делегации МВФ в Киеве.