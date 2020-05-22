Бывший дворецкий Белого дома умер от коронавируса

91-летний Уилсон Рузвельт Джерман был старейшим техническим сотрудником Белого дома. Он проработал с 11 президентами США.

Джерман, родившийся в 1929 году в Северной Каролине, начал работать в 12-летнем возрасте, чтобы помочь своей семье. В начале 1950-х годов он стал одним из миллионов афроамериканцев, которые мигрировали на север в крупные города в надежде на лучшую жизнь.

В Белом доме Джерман начал работать в 1957 году в качестве уборщика (это было при президенте Дуайте Эйзенхауэре). В годы правления Джона Кеннеди (1961-1963) его повысили до дворецкого. По словам внучки Джермана, его продвижению способствовала жена президента Жаклин Кеннеди, с которой он поддерживал хорошие отношения, сообщает NBC.

Джерман вышел на пенсию в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Фотография президента и его жены Мишель Обамы с Джерманом была включена в мемуары бывшей первой леди «Becoming. Моя история».

«Он был первым человеком, которого мы видели утром, когда мы покидали резиденцию, и последним человеком, которого мы видели каждую ночь, когда мы возвращались», – заявил 43-й президент США Джордж Буш.

Бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон написала в Twitter, что она и ее муж, бывший президент Билл Клинтон, были опечалены, узнав о смерти Джермана. По ее словам, он делал так, что целые поколения первых семей США чувствовали себя в Белом доме «как дома».

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