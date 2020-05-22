НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
16:57 22 Мая 2020 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

В Запорожье – вспышка опасной инфекции

12 человек госпитализированы с сальмонеллезом в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

«В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом «сальмонеллез», – сказано в нем.

Отмечается, что причины вспышки сейчас устанавливаются, организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных.

Также опрашивают и обследуют контактных лиц, а по месту проживания заболевших организована дезинфекция.

По имеющимся данным, за несколько дней до госпитализации все потерпевшие питались в одном буфете.

Источник:
Тэги: Запорожье, заболевание, вспышка, сальмонелла

Новости по теме

СМИ: Александр Сергиенко превратил национальный парк “Великий Луг” в собственную “кормушку”

Не прошло и месяца с момента назначения должность, как Сергиенко принялся назначать “таксы” от 1000 долларов всем подряд и взял браконьеров на Каховском водохранилище под свою “крышку”.

В запорожском общежитии 11 человек заболело коронавирусом

Власти делают все, чтобы избежать сценария, аналогичного ситуации в Вишневом.

Запорожский школьник обокрал магазин

Несовершеннолетний злоумышленник позарился на несколько смарт-часов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты