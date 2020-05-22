В Запорожье – вспышка опасной инфекции

12 человек госпитализированы с сальмонеллезом в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

«В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом «сальмонеллез», – сказано в нем.

Отмечается, что причины вспышки сейчас устанавливаются, организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных.

Также опрашивают и обследуют контактных лиц, а по месту проживания заболевших организована дезинфекция.

По имеющимся данным, за несколько дней до госпитализации все потерпевшие питались в одном буфете.

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