В Запорожье – вспышка опасной инфекции
12 человек госпитализированы с сальмонеллезом в Запорожье.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья.
«В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом «сальмонеллез», – сказано в нем.
Отмечается, что причины вспышки сейчас устанавливаются, организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных.
Также опрашивают и обследуют контактных лиц, а по месту проживания заболевших организована дезинфекция.
По имеющимся данным, за несколько дней до госпитализации все потерпевшие питались в одном буфете.
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