Украинские банки заработали в 100 раз больше в апреле, чем в мае
В марте прибыль украинских банков составила всего 95 миллионов, а в апреле взлетела почти в сто раз.
Банки Украины увеличили прибыль в апреле до 9,2 млрд грн после падения в марте, сообщает Национальный банк в пятницу, 22 мая.
Если в январе банки заработали 6,592 млрд гривен, а в феврале – 9,285 млрд гривен, то в марте – всего 97 миллионов. Всего за четыре месяца прибыль составила 25,208 млрд гривен, что на 39% больше, чем годом ранее.
За этот период доходы банков составили 90,004 млрд гривен, расходы – 64,796 млрд гривен.
При этом процентные доходы банков составили 50,784 млрд гривен, расходы – 23,364 млрд гривен, комиссионные доходы – 20,959 млрд гривен, расходы – 7,228 млрд гривен.
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