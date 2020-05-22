Японская теннисистка заработала рекордную сумму для женского спорта
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой (в рамках одного финансового года) спортсменкой в истории женского спорта.
22-летняя японка заработала 37,4 млн долларов, включая призовые и спонсорские отчисления, превзойдя на 7,7 млн долларов рекорд, установленный в 2015 году россиянкой Марией Шараповой, сообщает Forbes.
Компанию Наоми, которая в настоящее время является 10-й ракеткой мира, в своеобразной номинации составила также экс-первая ракетка мира Серена Уильямс – годовой доход американки составил 36 млн долларов и 33-е место.
Отметим, что именно Уильямс-младшая была самой высокооплачиваемой спортсменкой на протяжении четырех предыдущих лет.
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