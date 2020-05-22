Японская теннисистка заработала рекордную сумму для женского спорта

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой (в рамках одного финансового года) спортсменкой в истории женского спорта.

22-летняя японка заработала 37,4 млн долларов, включая призовые и спонсорские отчисления, превзойдя на 7,7 млн долларов рекорд, установленный в 2015 году россиянкой Марией Шараповой, сообщает Forbes.

Компанию Наоми, которая в настоящее время является 10-й ракеткой мира, в своеобразной номинации составила также экс-первая ракетка мира Серена Уильямс – годовой доход американки составил 36 млн долларов и 33-е место.

Отметим, что именно Уильямс-младшая была самой высокооплачиваемой спортсменкой на протяжении четырех предыдущих лет.

Тэги: теннис