Минимум два человека выжили в авиакатастрофе в Пакистане

Местные телеканалы показали видео с человеком, который пережил авиакатастрофу.

В авиакатастрофе в Пакистане выжили не менее двух человек. По данным представителей местной гражданской авиации, всего на борту находились 107 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

В районе Карачи разбился пассажирский самолет, который летел из Лахора. На месте катастрофы возник масштабный пожар, а сам самолет упал на жилые дома. Причины инцидента пока не сообщаются, авиационные власти Пакистана начали расследование.

Сообщается, что по крайней мере два человека пережили авиакатастрофу в Пакистане. На борту самолета находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

Самолет упал в многолюдном районе на окраине международного аэропорта Карачи. Информация о жертвах или пострадавших еще уточняется.

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