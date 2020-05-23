В Николаеве почтальон воровал из посылок все самое ценное
Оставляя мелочь и лекарства.
Николаевские полицейские вывели на чистую воду 21-летнего работника одного из почтовых отделений в Заводском районе города, который воровал из посылок ценности.
Установлено, что сначала злоумышленник вытащил из посылки 1300 долларов, оставив в ней лишь 20, а затем украл из другой бандероли два золотых кольца, при этом не тронул лекарств, дополняющих отправление.
На данный момент следователи уже сообщили о подозрении горе-почтальону. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.
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