НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
14:31 23 Мая 2020 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

В Николаеве почтальон воровал из посылок все самое ценное

Оставляя мелочь и лекарства.

Николаевские полицейские вывели на чистую воду 21-летнего работника одного из почтовых отделений в Заводском районе города, который воровал из посылок ценности.

Установлено, что сначала злоумышленник вытащил из посылки 1300 долларов, оставив в ней лишь 20, а затем украл из другой бандероли два золотых кольца, при этом не тронул лекарств, дополняющих отправление.

На данный момент следователи уже сообщили о подозрении горе-почтальону. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

Источник:

Новости по теме

Россия снова на втором месте по числу зараженных коронавирусом

Россия ненадолго сместилась на третье место в мире по числу случаев COVID-19. За сутки выявлено 9434 заболевших.

Трамп отдал свою зарплату на разработку лекарств от коронавируса

Президент США перечислил министерству здравоохранения 100 тысяч долларов – всю свою зарплату за первый квартал.

В США впервые за 28 лет могут вернуться к ядерным испытаниям

К этому американское правительство вынуждают российские и китайские войска.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты