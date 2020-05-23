В Харьковской области задержан торговец оружием

Полицейские задокументировали в городе Лозовая два факта сбыта ручных гранат – РГД-5 и Ф-1.

В Харьковской области правоохранители задержали мужчину во время сбыта гранат. Боеприпасами торговал 27-летний житель поселка Панютино Лозовского района, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 23 мая.

«8 и 22 мая правоохранители задокументировали в городе Лозовая факты сбыта двух ручных гранат РГД-5 по 1000 гривен и ручной гранаты Ф-1 за 700 гривен. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование», – говорится в сообщении.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Злоумышленник задержан. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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