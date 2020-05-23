В Украине впервые за сутки сделано более 10 тысяч тестов на COVDI-19 методом ПЦР

В Минздраве сообщили, что привлекают дополнительное оборудование и лаборатории для максимального увеличения количества тестирований.

В Украине впервые было совершено за сутки более 10 тысяч тестов на коронавирус методом ПЦР. Об этом во время брифинга в субботу, 23 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки совершено 10 248 исследований методом ПЦР – это такой наш новый рекорд. Впервые мы превысили 10 тысяч исследований методом ПЦР, и мы двигаемся дальше», – сказал он.

Степанов также отметил, что Минздрав привлекает дополнительное оборудование и лаборатории, а цель министерства – максимально увеличить количество тестирований, в том числе методом ПЦР.

Он также сообщил, что за минувшие сутки больше всего случаев коронавирусной болезни было зафиксирована в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве.

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