Путин призвал мусульман отмечать Ураза-байрам дома
Мусульман призывают отмечать праздник Ураза-байрам дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. Путин отметил активность мусульманской общины в жизни страны и ее вклад в поддержание мира и согласия в обществе.
Путин также призвал верующих отмечать праздник дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Позднее с аналогичным заявлением выступил и муфтий Петербурга.
К призывам присоединился и борец смешанных единоборств, чемпион Хабиб Нурмагомедов.
Ураза-байрам продлится до вечера воскресенья.
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