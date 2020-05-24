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Главная » Мир » Религия
12:46 24 Мая 2020 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Путин призвал мусульман отмечать Ураза-байрам дома

Мусульман призывают отмечать праздник Ураза-байрам дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. Путин отметил активность мусульманской общины в жизни страны и ее вклад в поддержание мира и согласия в обществе.

Путин также призвал верующих отмечать праздник дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Позднее с аналогичным заявлением выступил и муфтий Петербурга.

К призывам присоединился и борец смешанных единоборств, чемпион Хабиб Нурмагомедов.

Ураза-байрам продлится до вечера воскресенья.

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Тэги: Ураза-Байрам, коронавирус

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