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Главная » Мир » Политика
16:20 24 Мая 2020 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын жив – он появился на публике впервые за три недели

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын впервые появился на публике за три недели отсутствия. Он провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи.

По данным издания KCNA, совещание было посвящено обсуждению «насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и сдерживания войны средствами внутренней и внешней политики».

Также поднимались вопросы сдерживания ядерной войны и меры для увеличения армии КНДР.

Напомним, это уже не первое исчезновение Ким Чен Ына. В субботу, 2 мая в сети появилось видео с северокорейским диктатором, который спустя три недели после своего исчезновения пришел на церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо и перерезал там ленточку под аплодисменты людей.

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Тэги: КНДР, Ким Чен Ын

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