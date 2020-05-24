В Харьковской областной инфекционной больнице вспышка COVID-19

В целом коронавирусом заразились 20 работников областного медучреждения, среди которых 15 – медсестры.

В Харьковской областной инфекционной больнице обнаружили 20 случаев заражения коронавирусом среди медработников, об этом пишет KharkivToday со ссылкой на ОГА.

Сейчас на коронавирус болеют пятеро врачей заведения, в частности главный врач, начальник медицинской части и анестезиологи, два из которых прибыли в больницу в качестве усиления.

Кроме того, заболели 15 медсестер разных уровней.

«Сейчас работают 5 анестезиологов. Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются», – заверили в Харьковской ОГА.

Перед этим коронавирус обнаружили у главного врача Харьковской областной инфекционной больницы Павла Наратова.

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