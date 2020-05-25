В Киеве из-за хищений на миллионы избили замглавврача Интитута рака?

На заместителя главного врача Института рака Анатолия Шудрака напали неизвестные. Это произошло на входе в здание клиники.

Об этом на странице в Facebook сообщил главврач Института рака Андрей Безносенко.

Безносенко рассказал, что нападение на Шудрака напоминает нападение на него самого: «без слов, удары со спины, исключительно в голову, не исключено, что с использованием кастета».

«Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а «карманного» директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, так и остаются методы 90-х. Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей?» – заявил главрач.

Как он сообщил, напали на доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, который в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО.

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