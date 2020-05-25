Госстат подсчитал, что украинцев стало на 10 миллионов меньше
Данные приведены без учета оккупированного Крыма
Количество наличного населения Украины по состоянию на 1 января 2020 года составляло 41 902,4 тыс. человек. Это на 9,93 млн. человек меньше, чем на 1 января 1990 года (51 млн. 838 тыс. человек).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
При этом Госстат публикуют данные без учета временно оккупированных Россией территорий Автономной республики Крым и Севастополя.
По данным статистического ведомства, в 2020 году городское население составляло 29 млн. 139 тыс. человек (69,5%). Сельское население составляло 12,76 млн. человек (30,5%).
Всего в Украине насчитывалось 28 376 сел, 882 поселков городского типа и 461 город.
По данным на 2018 год средняя ожидаемая продолжительность жизни украинцев составляла 71,76 года, в т.ч. мужчин – 66,69 года, женщин – 76,72 года.
Новости по теме
С начала текущего года потребительские цены в Украине выросли на 4,5%
Об этом говорят свежие данные, характеризующие основные средства производства в стране по основным отраслям экономики.
Средняя заработная плата в Украине в декабре 2012 года составила 3377 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.