В Черногории вылечились все больные коронавирусом

В Черногории на данный момент нет выявленных случаев коронавирусной инфекции, которую зафиксировали в стране 68 дней назад.

За время вспышки выявили у 324 местных жителей. Девять из них скончались, а остальные вылечились. Об этом вечером 24 мая сообщил Институт общественного здоровья страны.

При этом Черногория, в отличие от Словении, пока не объявила о прекращении эпидемии коронавируса. Представитель Институт общественного здоровья заявил, что хотя строгих правил нет, эпидемиологи обычно считают страну свободной от вирусов только после того, как в течение 28 дней не было обнаружено новых заражений. Пока что прошло 19 дней.

Черногория была последней европейской страной, где выявили коронавирус. О первых двух случаях COVID-19 правительство заявило 17 марта.

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