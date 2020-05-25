Американцы давили на главу украинского Госкосмоса
Об этом он рассказал журналистам.
Председатель Государственного космического агентства Владимир Усов и интервью одному из украинских изданий заявил, что американцы пытались на него давить.
- В первый день работы в должности директора агентства, в 12:00, меня позвали на встречу в посольство США, где дали понять, с кем дружить, а с кем – нет, – вспоминает Усов.
Он уточнил, что речь шла о странах.
- С другой стороны, в разговоре с американцами я четко дал понять, что нам нужны альтернативные проекты, партнеры, инвестиции. Если у нас с вами есть проекты, которые закрывают наши потребности и реализуют наш технический потенциал, мы заключим договор с вами. Если нет – мы ищем других партнеров, – глава Госкосмоса.
Он подчеркнул, что его позиция исходит из национальных интересов Украины.
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