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Главная » Украина » Наука и Техника
19:37 25 Мая 2020 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Американцы давили на главу украинского Госкосмоса

Об этом он рассказал журналистам.

Председатель Государственного космического агентства Владимир Усов и интервью одному из украинских изданий заявил, что американцы пытались на него давить.

- В первый день работы в должности директора агентства, в 12:00, меня позвали на встречу в посольство США, где дали понять, с кем дружить, а с кем – нет, – вспоминает Усов.

Он уточнил, что речь шла о странах.

- С другой стороны, в разговоре с американцами я четко дал понять, что нам нужны альтернативные проекты, партнеры, инвестиции. Если у нас с вами есть проекты, которые закрывают наши потребности и реализуют наш технический потенциал, мы заключим договор с вами. Если нет – мы ищем других партнеров, – глава Госкосмоса.

Он подчеркнул, что его позиция исходит из национальных интересов Украины.

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Тэги: госдеп США, космос, усов

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