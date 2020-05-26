Зеленский провел совещание по COVID-19
Глава государства поручил подготовить документы для введения страхования медиков, борющихся с коронавирусом.
В Украине стали делать больше тестов на коронавирус, однако несмотря на это, суточное число выздоровевших от коронавируса все равно превышает количество заразившихся. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на совещании в Офисе президента, сообщает пресс-служба ОП.
Так, Зеленский отметил, что в Украине за последние сутки количество тех, кто выздоровел от коронавирусной инфекции COVID-19, превысило число тех, кто заболел: 341 и 339 человек соответственно.
«Это минимальное превышение и уменьшение количества больных даже при увеличении тестирования свидетельствуют о положительной тенденции на пути к преодолению эпидемии», – отметил Зеленский.
Он также поддержал реализацию в Украине итальянской идеи о привлечении волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности.
«Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощения в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношение масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности», – сказал Владимир Зеленский.
Также он поднял вопрос страховок для врачей, которые борются с коронавирусная инфекцией.
«Мы говорили о хорошем примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы», – обратился Президент к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву.
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