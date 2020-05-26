Украина и Грузия хотят восстановить туризм

Стороны оценили ход подготовки к открытию туристического сезона в Грузии, вопрос рассмотрят на межправительственной комиссии.

Официальные лица Украины и Грузии обсудили восстановление туристического сезона в Грузии и оценили готовность страны к приему туристов. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил МИД Украины.

Кроме того, посол Украины в Грузии Игорь Долгов и заместитель министра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе обговорили возобновление регулярного пассажирского авиасообщения между странами в рамках ослабления карантина.

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