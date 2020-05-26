Арестован министр обороны времен Януковича

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане Незалежности 18-20 февраля 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

«По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 года избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева», – сказано в нем.

Сыщиками расследуются обстоятельства организации Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства и террористическому акту.

Данное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Лебедева процедуру экстрадиции.

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