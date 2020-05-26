В Одесском порту контрабандой ввезли сигарет на 70 млн грн

Сигареты транспортировались на территорию стран Евросоюза для дальнейшей незаконной реализации.

Следователи Государственной фискальной службы прекратили схему незаконного перемещения крупной партии табачных изделий через таможенную территорию Украины. Об этом сообщает Офис генпрокуратуры во вторник, 26 мая.

«По данным следствия, сигареты транспортировались из Объединенных Арабских Эмиратов на территорию стран Европейского Союза, с целью дальнейшей незаконной реализации. Оформление пачек сигарет исключает их легальную реализации на территории Украины, Молдовы или Европейского Союза», – говорится в сообщении.

Указано, что в Одесской области на территории Черноморского рыбного порта провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли 3455 ящиков сигарет, в которых находилось 1 727 500 пачек. Их упаковки не соответствуют действующему украинскому, молдавскому и международному законодательству. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 69 млн гривенн.

На изъятые табачные изделия наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

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