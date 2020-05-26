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Главная » Украина » Происшествия
19:43 26 Мая 2020 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

Пограничники задержали партию сигарет на 69 миллионов гривен

Одна из крупнейших партий табачных изделий была обнаружена в порту

Оперативные сотрудники таможни, погранслужбы и СБУ в ходе обысков на территории Черноморского рыбного порта провели обыск, в ходе которого выявили 3455 ящиков сигарет – то есть, 1,72 миллиона пачек. Табачные изделия оказались контрабандными – на них отсутствовали марки акцизного сбора.

Установлено, что дельцы собирались направить груз сигарет в Молдову, а уже оттуда – в страны Евросоюза.

Стоимость товара составляет не менее 69 миллионов гривен.

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Тэги: контрабанда, сигареты, пограничники

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