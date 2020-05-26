Пограничники задержали партию сигарет на 69 миллионов гривен
Одна из крупнейших партий табачных изделий была обнаружена в порту
Оперативные сотрудники таможни, погранслужбы и СБУ в ходе обысков на территории Черноморского рыбного порта провели обыск, в ходе которого выявили 3455 ящиков сигарет – то есть, 1,72 миллиона пачек. Табачные изделия оказались контрабандными – на них отсутствовали марки акцизного сбора.
Установлено, что дельцы собирались направить груз сигарет в Молдову, а уже оттуда – в страны Евросоюза.
Стоимость товара составляет не менее 69 миллионов гривен.
Новости по теме
Согласно предварительным подсчетам, стоимость найденной контрабанды, распространению которой способствовали правоохранители, составляет 70 млн грн.
Правоохранители обнаружили около семи тысяч коробов сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов.