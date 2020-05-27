Адвокат мэра Черкасс без маски подал иск в Печерский суд на Зеленского
Правозащитник намерен добиться справедливого решения относительно «оскорблений» из уст президента в отношении его подзащитного.
Адвокат городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин подал иск о защите чести и достоинства в Печерский райсуд столицы. По словам Цыпина, Зеленский незаконно назвал Бондаренко «бандитом», комментируя предложение последнего сесть с ним за стол переговоров относительно преждевременного, по мнению властей, снятия карантина в областном центре.
Свои действия адвокат снял на видео.
- Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс, – пояснил он свои действия.
Цыпин назвал Печерский районный суд «неподкупным», и заявил, что ждет президента в суде.
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