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Главная » Украина » Происшествия
16:42 27 Мая 2020 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

На границе задержана крупная партия димедрола

За контрабанду прекурсоров задержанным грозят длительные тюремные сроки.

Правоохранители Одесской области совместными силами вывели на чистую воду преступную группировку, занимающуюся контрабандой сильнодействующих веществ.

Установлено, что преступники через приднестровский сегмент границы с молдовой перевозили в Украину крупные партии димедрола, используемого при изготовлении наркотических веществ.

В состав ОПГ входили два ражданина Молдовы и два украинца.

На сегодняшний день правоохранители выясняют, сотрудничали ли члены группы с кем-то из пограничного ведомства, или занимались контрабандой на свой страх и риск.

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Тэги: контрабанда, Одесская область, димедрол

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