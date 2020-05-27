Суд признал символику СС «Галичина» нацистской

Теперь позиция института нацпамяти не столь однозначна.

Вывод Украинского института национальной памяти и его главы о том, что символика 14 гренадерской дивизии войск СС «Галичина» (1-й Украинской дивизии УНА) соответственно действующему законодательству Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой в Украине запрещено, официально отменен Окружным административным судом Киева. Суд обязал признать действия Института нацпамяти противоправными.

По данным издания Головна, соответствующее решение опубликовал народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Отметим, что подобный вывод Институтом национальной памяти был сделан в мае 2017 года, когда данным учреждением руководил Владимир Вятрович – ныне депутат ВР от «Евросолидарности».

Суд обязал воздержаться от распространения ошибочного вывода.