У 10 воспитателей детских садов в Житомире диагностирован COVID-19

Перед открытием детских садиков воспитателям провели экспресс-тесты на коронавирус. У десяти результат был положительным.

В Житомире коронавирус выявили у десяти работников детских садов. Об этом заявил мэр города Сергей Сухомлин на внеочередном заседании в среду, 27 мая.

В городе при помощи экспресс-тестов проверили всех воспитателей, прежде чем открыть детские сады.

«У нас 10 тестов показали положительный результат. Это еще не диагноз. Впереди еще будут ПЦР-тесты и исследования, но тех десяти мы вынуждены все же отстранить пока от работы в детских садах», – сказал Сухомлин.

Городской глава добавил, что в садики будут водить более 5600 детей.

«По информации, которую мы получили от родителей и на сайте, и благодаря работе Департамента образования, родители выразили желание водить в садики 5611 детей. Это максимальное число детей, которые смогут ходить. Но мы понимаем, что по факту будет немного меньше. Но это дает нам возможность в полном объеме открыть работу всех детских садов», – продолжил чиновник.

Родители не могут заходить в детсады, детей будут встречать воспитатели во дворе, напомнил мэр.

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